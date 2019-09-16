2019-09-16T15:04:40+03:00
Общество

Чеченский комикс о любви к Разману Кадырову взорвал соцсети

Неизвестный художник пошутил на тему всеобщего поклонения главе республики
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Неизвестный автор пошутил над главой ЧечниНеизвестный автор пошутил над главой ЧечниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Десятки тысяч лайков и бесчисленное количество комментариев собрал комикс неизвестного художника о любви в Чечне. Автор недвусмысленно намекнул, что не все жители региона бесконечно обожают своего лидера. Некоторые, по его задумке, делают это лишь в присутствии представителей власти — полицейских.

Комикс получил широкий общественный резонанс — местный сегмент социальных сетей с жаром его обсуждает. Противники задумки автора подчёркивают, что испытывают совершенно искреннее благоговение к Рамзану Ахматовичу. Несмотря на это, многие поставили картинке «лайк» и отметили прекрасный юмор автора и злободневность шутки.

Комикс получил тысячи лайков в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Комикс получил тысячи лайков в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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