Чеченский комикс о любви к Разману Кадырову взорвал соцсети
Десятки тысяч лайков и бесчисленное количество комментариев собрал комикс неизвестного художника о любви в Чечне. Автор недвусмысленно намекнул, что не все жители региона бесконечно обожают своего лидера. Некоторые, по его задумке, делают это лишь в присутствии представителей власти — полицейских.
Комикс получил широкий общественный резонанс — местный сегмент социальных сетей с жаром его обсуждает. Противники задумки автора подчёркивают, что испытывают совершенно искреннее благоговение к Рамзану Ахматовичу. Несмотря на это, многие поставили картинке «лайк» и отметили прекрасный юмор автора и злободневность шутки.
Комикс получил тысячи лайков в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
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