Самое многочисленное селфи сделают в Ставрополе 21 сентября

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-16T17:53:38+03:00

Рекорд установят в День города и края

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Рекорд собираются поставить в Ставрополе на День города и края по самому многочисленному и многонациональному селфи, пишет «Победа 26». В 11:00 участники соберутся около Огня Вечной Славы.

Стать частью рекорда зовут студентов, представителей местных диаспор и вообще всех желающих.

Для этого нужно написать на электронную почту info@centerv.ru или позвонить по телефону +7-961-464-0614.

ИСТОЧНИК KP.RU