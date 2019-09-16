Самое многочисленное селфи сделают в Ставрополе 21 сентября
Рекорд установят в День города и края
Стать частью рекорда зовут студентов, представителей местных диаспор и вообще всех желающихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рекорд собираются поставить в Ставрополе на День города и края по самому многочисленному и многонациональному селфи, пишет «Победа 26». В 11:00 участники соберутся около Огня Вечной Славы.
Стать частью рекорда зовут студентов, представителей местных диаспор и вообще всех желающих.
Для этого нужно написать на электронную почту info@centerv.ru или позвонить по телефону +7-961-464-0614.
ИСТОЧНИК KP.RU