На Ставрополье в оросительном канале найден труп мужчины
Его личность уже установлена
Фото: ПАСС СК
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15 сентября в Левокумском районе жительница поселка Малосадового обнаружила труп вдоль оросительного канала. Женщина позвонила в экстренные службы. Спасатели зашли в воду, перебросили веревку через туловище мужчины и извлекли тело на берег. Труп был передан сотрудникам полиции. Оказалось, что погибший — житель села Кумская Долина 1956 года рождения.
Скоро установят точную причину гибели, сообщили в ГУ ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU