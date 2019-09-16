Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края
В музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова в Ставрополе открылась выставка «Заповедное Ставрополье» фотографа Федора Лашкова. Он является членом Союза фотохудожников России, Русского географического общества и клуба ЮНЕСКО Пирея, пишет «Ставропольская правда».
На выставке можно увидеть степи, предгорья Кавказа, пойменные леса, речные долины, водно-болотные угодья и полупустыни. Лашков год трудился над этими снимками вместе с директором ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» Денисом Слынько. Тяжелее всего Федору было отразить красоту природы на востоке края.
Выставка продлится до 29 сентября, посетителей ждут с 11:00 до 18:00 все все дни, кроме понедельников и вторников.
ИСТОЧНИК KP.RU