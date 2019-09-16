2019-09-16T18:30:31+03:00
Происшествия

Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане

В драке приняло участие около 40 человек [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Появились подробности и видео массового побоища между молодёжными футбольными командами из Дагестана и Северной Осетии. Оказалось, что во время драки очень серьёзно пострадал один из футболистов — с ушибом шейного отдела позвоночника и сотрясением мозга парня доставили в больницу.

Массовая драка двух футбольных команд попала на видео в Дагестане.

Побоище произошло днём в воскресенье на стадионе «Труд» в Махачкале. Футболисты команды юношеского клуба олимпийского резерва «Дагестан» (2003 года рождения) встречались с одногодками из владикавказской «Юности». В начале второго тайма игрок хозяев очень жёстко сфолил. Футболисты осетинской команды побежали защищать одноклубника, но судье удалось урегулировать конфликт. Нарушитель получил «красную».

Хозяева были шокированы удалением и конфликт разгорелся вновь. Молодые и горячие игроки не сдержались, несмотря на просьбы тренеров и арбитра. Началась драка, в которой приняли участие около 40 человек. 16-летний футболист гостей попал в больницу, а предполагаемые зачинщики отправились в участок.

— В отдел полиции было доставлено 5 человек. Все они опрошены и отпущены. В отношении 49-летнего отца одного из игроков составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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