Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии

16 Сент. 20:13 2019-09-16T20:13:21+03:00

Мужчина пожертвовал на нужды террористов 100 тысяч рублей

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В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против спонсора террористов, пожертвовавшего им 100 тысяч рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

С 2011 по 2013 год сочувствующий террористам мужчина передавал боевикам деньги. Сумма набежала немаленькая — 100 тысяч рублей.

— В отношении жителя Зольского района КБР 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в виде пособничества», — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU