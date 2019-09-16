Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против спонсора террористов, пожертвовавшего им 100 тысяч рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
С 2011 по 2013 год сочувствующий террористам мужчина передавал боевикам деньги. Сумма набежала немаленькая — 100 тысяч рублей.
— В отношении жителя Зольского района КБР 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в виде пособничества», — говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU