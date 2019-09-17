2019-09-17T09:15:18+03:00
Общество

Истерзанная ингушская девочка скучает по родной маме

Известно, что на женщину не завели уголовное дело
Полина ШАПОШНИКОВА
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О состоянии жестоко израненной родной тетей ингушкой девочки отчиталась уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Аиша активно идет на поправку. После ампутации части правой руки девочка проходит сеансы баротерапии, о выписке говорить пока рано.

Кузнецова рассказала, что ребенок бегает по больнице, играет в куклы, а не только в машинки, как раньше. До сих пор решается вопрос опеки над девочкой. Обмудсмен подчеркнула, что ребенок скучает по родной маме. В отношении женщины не заведено уголовного дела, «она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой». А это, по словам уполномоченного по правам ребенка, означает, что дочь и мама могут встретиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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