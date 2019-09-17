Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-17T09:35:50+03:00

Ему сшили папаху, которую можно носить на мизинце

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Российский шоумен Тимур Родригез приехал в Карачево-Черкесию снимать тревел-передачу "Мама Russia". Он записал обращение к своим поклонникам, в котором рассказал как его приняла одна из кавказских республик.

- Я понимаю, что я конечно для всех метр тридцать четыре , но вот так чтоб шили папаху. Родригез продемонстрировал, сшитый на мизинец кавказский головной убор.

- Это просто оскорбление! - возмутился Тимур.

- Короче, ребята, я пойду жрать витамины роста, а они пусть подумают, как гостей принимать .

Люди в комментариях попросили Родригеза не обижаться

-У нас хорошие люди , злого умысла не было там , я уверенна! тебя покорит КЧР своим гостеприимством! Мы тебя любим!

Другие пригласили звезду в Осетию и сказали, что примут как положено, не обидят.

Тимура Родригеза обидели в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU