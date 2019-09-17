Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста
Российский шоумен Тимур Родригез приехал в Карачево-Черкесию снимать тревел-передачу "Мама Russia". Он записал обращение к своим поклонникам, в котором рассказал как его приняла одна из кавказских республик.
- Я понимаю, что я конечно для всех метр тридцать четыре , но вот так чтоб шили папаху. Родригез продемонстрировал, сшитый на мизинец кавказский головной убор.
- Это просто оскорбление! - возмутился Тимур.
- Короче, ребята, я пойду жрать витамины роста, а они пусть подумают, как гостей принимать .
Люди в комментариях попросили Родригеза не обижаться
-У нас хорошие люди , злого умысла не было там , я уверенна! тебя покорит КЧР своим гостеприимством! Мы тебя любим!
Другие пригласили звезду в Осетию и сказали, что примут как положено, не обидят.
Тимура Родригеза обидели в КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU