Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами
Он угрожал подросткам и отбирал у них вещи
Фото: СУ СКР по СК
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23-летний житель Лермонтова обвиняется в грабежах. Вечером 8 апреля молодой человек пришел в гости к знакомым и попросил у 17-летнего подростка его мобильник. Тот отказал. Тогда обвиняемый угрожал избить юношу. Это подействовало, и мужчина скрылся с телефоном. А через 2 дня на улице он схватил за руку 16-летнего подростка и забрал у него наушники.
Следователи завершили расследование, дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU