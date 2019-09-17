2019-09-17T10:12:29+03:00
Происшествия

Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами

Он угрожал подросткам и отбирал у них вещи
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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23-летний житель Лермонтова обвиняется в грабежах. Вечером 8 апреля молодой человек пришел в гости к знакомым и попросил у 17-летнего подростка его мобильник. Тот отказал. Тогда обвиняемый угрожал избить юношу. Это подействовало, и мужчина скрылся с телефоном. А через 2 дня на улице он схватил за руку 16-летнего подростка и забрал у него наушники.

Следователи завершили расследование, дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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