Двухметровые бюветницы установили в фонтане Железноводска

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-17T11:12:22+03:00

Они выполнены из бронзы

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Фонтан на «Смирновском источнике» в Железноводске украсили бронзовые огромные бюветницы. Каждая такая кружка в 2 метра высотой весит пару сотен кг.

Сейчас специалисты занимаются наладкой свето-музыкальной системы фонтана. Чаша будет выложена голубой мозаикой. «В едином стиле с фонтанами на Каскадной лестнице» - подчеркнули в администрации курорта.

На реконструкцию одной из главных достопримечательностей Железноводска было выделено порядка 30 млн рублей. Фонтан откроют 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU