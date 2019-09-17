Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио
Она успешно выступила на чемпионате Европы в Испании
Фото: администрация Ставрополя
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У спортсменки из Ставрополя есть шанс выступить на Параолимпийских летних играх в Токио в 2020 году. Анна Бычкова заняла 5 место на чемпионате Европы в Испании по паратриатлону, где приняли участие около 100 спортсменов из 20 стран.
Спортсменам пришлось переплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать 5 километров. Все дистанции преодолевались последовательно.
Ставропольчанка набрала хорошие квалификационные очки и может побороться за медали на играх в Японии.
ИСТОЧНИК KP.RU