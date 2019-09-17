Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-17T11:28:02+03:00

Она успешно выступила на чемпионате Европы в Испании

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У спортсменки из Ставрополя есть шанс выступить на Параолимпийских летних играх в Токио в 2020 году. Анна Бычкова заняла 5 место на чемпионате Европы в Испании по паратриатлону, где приняли участие около 100 спортсменов из 20 стран.

Спортсменам пришлось переплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать 5 километров. Все дистанции преодолевались последовательно.

Ставропольчанка набрала хорошие квалификационные очки и может побороться за медали на играх в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU