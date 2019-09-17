«Благословенный Кавказ» посетили 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-17T11:56:29+03:00

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Более 100 монастырей, фермерских хозяйств, мастерских и фабрик представили свои товары на большой православной выставке в Ессентуках. Общая площадь павильонов, установленных на Театральной площади, превышает 3 тыс. кв. м, единовременно выставочный комплекс может вместить 2 тысячи человек.

В этот раз в город-курорт привезли большой ассортимент предметов культа, текстиль, разнотравья, мед. За три дня работы выставки ее уже посетили около 8 тысяч человек. В основном это местные жители и курортники. «Благословенный Кавказ» проводят уже в 7-й раз, и с каждым годом география его участников становится шире. В этом году в выставке принимают участие регионы России, Белоруссия, Украина, Сербия и Греция.

Свято-Вознесенский мужской монастырь Луганской епархии представил сборы и настои редких трав, из Слободенского женского монастыря в Ессентуки прибыла редкая икона «В скорбех и печалех Утешение» - приложиться к святыне могли все желающие.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла здесь проходят мероприятия выставки-форума «Радость Слова». Программа форума включает много интересных событий и встреч. Пройдет презентация новых книг из собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии. Принесение ковчега с частицами свв. мчч. Веры, Надежды и Любови (Ессентуки, Театральная площадь, часовня).

На Театральной площади Ессентуков открывается еще одна выставка «Ювелирные традиции». Здесь мастера из разных уголков России представят изделия из золота, серебра, самоцветы и знаменитые якутские алмазы. Выставки будут работать до 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU