Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-17T12:34:12+03:00

Хабиб в той самой футболке, за которую он выручил $100 тысяч Фото: REUTERS

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Хабиб Нурмагомедов сдержал своё слово и подарил Дастину Порье $100 тысяч — такую сумму бойцу удалось выручить за проданную футболку американца. Средства будут отправлены в благотворительный фонд The Good Fight, принадлежащий Дастину.

Чуть позже выяснилось, что фонд пополнился ещё на $100 тысяч — свой вклад сделал президент UFC Дана Уайт.

— Только что позвонил Дана Уайт, сказал, что поддерживает взнос Хабиба в мой фонд! Я безумно благодарен за такую поддержку и любовь! Бесконечное спасибо всем! — написал Порье в своём Twitter.

Сразу после боя с американцем Хабиб дал слово продать футболку Порье на аукционе, а вырученные деньги перевести на благотворительность. Боец подчеркнул, что считает взаимоуважение и корректное поведение важнейшими вещами в спорте, и таким образом решил поблагодарить своего оппонента за то, что на протяжении всей подготовки Дастин удержался от провокаций.

ИСТОЧНИК KP.RU