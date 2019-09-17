Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке
Самый однозначный блогер Кирилл Терешин - ярый фанат спорта. И поэтому он часто вызывает на бой не только своих коллег по цеху, но и профессиональных бойцов. На этот раз под кулаком "базуки" оказался греко-римский борец Егор Борчик.
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Фрагмент с нокаутом попал на видео. По всей видимости, это было только начало поединка, организованного на улице, около детской площадки и тренажеров. Борчик не успел даже дотронуться до "Синтолового качка", как тот вынес его ударом.
Однако комментаторы уверены в том, что это был постановочный бой.
- Зачем врешь, фрик? Ты же мелкий и гадкий. Сколько заплатил парню, а?
Нокаут от Терешина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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