2019-09-17T12:52:31+03:00
Общество

Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке

Для этого фрику понадобился всего лишь один удар
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке"Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадкеФото: СОЦСЕТИ
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Самый однозначный блогер Кирилл Терешин - ярый фанат спорта. И поэтому он часто вызывает на бой не только своих коллег по цеху, но и профессиональных бойцов. На этот раз под кулаком "базуки" оказался греко-римский борец Егор Борчик.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Фрагмент с нокаутом попал на видео. По всей видимости, это было только начало поединка, организованного на улице, около детской площадки и тренажеров. Борчик не успел даже дотронуться до "Синтолового качка", как тот вынес его ударом.

Однако комментаторы уверены в том, что это был постановочный бой.

- Зачем врешь, фрик? Ты же мелкий и гадкий. Сколько заплатил парню, а?

Нокаут от Терешина.

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В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное (подробности)

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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