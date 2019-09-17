Арестованный Рауф Арашуков опубликовал второй пост из СИЗО

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-17T13:53:54+03:00

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который лишился должности из-за уголовного разбирательства, не так давно возобновил ведение аккаунта в Instagram. Из СИЗО подозреваемый опубликовал уже второй пост.

- Спасибо всем за поддержку! Хочу также сказать,что я духом не падаю и не унываю, так что те, кто заказал мое дело, не дождутся этого! - написал Арашуков.

В прошлом посте он предложил писать ему в "Лефортово". Там же мужчина признался, что текст составляет он, но его публикуют друзья.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют в организации преступного сообщества и убийстве общественника и чиновника. Кроме этого, его подозревают в давлении на свидетелей, которых он бил. Правда, экс-сенатор отрицает все обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU