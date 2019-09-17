Аптекари на Ставрополье несколько месяцев не получали зарплату

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-17T14:55:16+03:00

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Директор аптеки в Степновском районе не платила зарплату работникам больше 3 месяцев. С января 2017 по март прошлого года она обделила 4 сотрудников организации на 260 тысяч рублей. Удалось полностью закрыть зарплатный долг в ходе следствия.

После этого уголовное дело с постановлением о прекращении уголовного преследования в отношении директора предприятия направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU