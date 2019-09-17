2019-09-17T15:10:23+03:00
Происшествия

Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде

Власти города не смирились с тем, что частники занимаются перевозкой пассажиров на 3 рубля дешевле официального тарифа
Полина ШАПОШНИКОВА
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Маршрутки оформлены как транспорт по перевозке полиграфииМаршрутки оформлены как транспорт по перевозке полиграфииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Суд заново ознакомится с претензиями мэрии Ставрополя к маршруткам №41 и №88. В марте краевой суд не увидел нарушения закона в том, что эти перевозчики работают без заключения муниципального договора. Владелец автобусов оформил их как доставку полиграфии и выставил тариф на 3 рубля ниже официального.

При вынесении решения, суд руководствовался тем, что совпадений с другими городскими маршрутами не обнаружено.

Власти города подали жалобу в арбитражный суд СКФО.

Дело возвращено в суд первой инстанции для пересмотра, пишет Newstracker. Маршруты снова сверят и учтут жалобы водителей общественного муниципального транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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