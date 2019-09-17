Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде
Суд заново ознакомится с претензиями мэрии Ставрополя к маршруткам №41 и №88. В марте краевой суд не увидел нарушения закона в том, что эти перевозчики работают без заключения муниципального договора. Владелец автобусов оформил их как доставку полиграфии и выставил тариф на 3 рубля ниже официального.
При вынесении решения, суд руководствовался тем, что совпадений с другими городскими маршрутами не обнаружено.
Власти города подали жалобу в арбитражный суд СКФО.
Дело возвращено в суд первой инстанции для пересмотра, пишет Newstracker. Маршруты снова сверят и учтут жалобы водителей общественного муниципального транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU