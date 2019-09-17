С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку
В Северной Осетии пройдет конкурс красоты «Мисс Алания – 2019». За титул самой прекрасной девушки республики будут бороться 15 местных жительниц от 18 до 26 лет.
По словам организаторов, конкурса в купальниках не будет. Вместо этого девушки должны будут блеснуть умственными способностями в нелегком блиц-опросе.
Не обойдутся и без знаменитых осетинских пирогов. Для участниц проведут мастер-класс по выпечке этого национального блюда.
Претендентки должны доказать, что они не только красивые, но умные и талантливые. Перед тем, как выйти на сцену с красавицами будут работать стилисты, хореографы и даже психологи.
Имя обладательницы короны «Мисс Алания -2019» назовут 1 ноября в столице Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU