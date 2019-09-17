С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-17T15:36:46+03:00

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В Северной Осетии пройдет конкурс красоты «Мисс Алания – 2019». За титул самой прекрасной девушки республики будут бороться 15 местных жительниц от 18 до 26 лет.

По словам организаторов, конкурса в купальниках не будет. Вместо этого девушки должны будут блеснуть умственными способностями в нелегком блиц-опросе.

Не обойдутся и без знаменитых осетинских пирогов. Для участниц проведут мастер-класс по выпечке этого национального блюда.

Претендентки должны доказать, что они не только красивые, но умные и талантливые. Перед тем, как выйти на сцену с красавицами будут работать стилисты, хореографы и даже психологи.

Имя обладательницы короны «Мисс Алания -2019» назовут 1 ноября в столице Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU