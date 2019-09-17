2019-09-17T15:36:46+03:00
Общество

С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку

Для участниц проведут мастер-класс по выпечке осетинских пирогов
Ася АСРЯН
Поделиться:
АХМАДУЛЛИН ДмитрийАХМАДУЛЛИН ДмитрийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Северной Осетии пройдет конкурс красоты «Мисс Алания – 2019». За титул самой прекрасной девушки республики будут бороться 15 местных жительниц от 18 до 26 лет.

По словам организаторов, конкурса в купальниках не будет. Вместо этого девушки должны будут блеснуть умственными способностями в нелегком блиц-опросе.

Не обойдутся и без знаменитых осетинских пирогов. Для участниц проведут мастер-класс по выпечке этого национального блюда.

Претендентки должны доказать, что они не только красивые, но умные и талантливые. Перед тем, как выйти на сцену с красавицами будут работать стилисты, хореографы и даже психологи.

Имя обладательницы короны «Мисс Алания -2019» назовут 1 ноября в столице Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на День города и края: Ставрополь зальют дожди
Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы
Прекращены поиски "гламурного" дагестанца, укравшего женскую косметичку
В Ставропольский край прибыл первый зампред Совфеда
Часть Ставрополя останется без воды 18 сентября
Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде
Аптекари на Ставрополье несколько месяцев не получали зарплату
Еще 13 майских подтопленцев на Ставрополье ждут сертификатов на жилье
Арестованный Рауф Арашуков опубликовал второй пост из СИЗО
Императорская резиденция и многоэтажные хоромы: самые роскошные квартиры, продающиеся на Северном Кавказе
Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Лисиц в парке Пятигорска сняли на видео
«Благословенный Кавказ» посетили 8 тысяч человек
Ставрополец напал на вызванного полицейского
Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио
«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова
Двухметровые бюветницы установили в фонтане Железноводска
На Ставрополье больше сотни оленей выпустили на свободу
Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами
Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста
Истерзанная ингушская девочка скучает по родной маме
Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии
Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане
На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп
"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане
Грозовые дожди придут на Ставрополье во вторник
Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края