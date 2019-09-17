Часть Ставрополя останется без воды 18 сентября

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-17T15:45:33+03:00

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Из-за ремонта водопровода 18 сентября часть Ставрополя останется без воды.

Работы планируется провести на улице Мичурина. Поэтому с 8:30 до 16:00 в кранах станет сухо у жителей ул. Мичурина (от №3а до №100б), пр. Закарпатский (от №2 до №9), ул. Гофицкого (от №2а до №100г), ул. Кольцова, садовое товарищество «Дорожник»-3, садовое товарищество «Металлист»- 1, 2, 3, садовое товарищество «Учитель»-1, 2, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU