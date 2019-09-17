Прекращены поиски "гламурного" дагестанца, укравшего женскую косметичку

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-17T16:02:08+03:00

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Сотрудники МВД по Дагестану закончили расследовать очень глупое дело. Жительницу Махачкалы обокрал парень, которому приглянулась косметичка. В половину пятого на лестничной клетке он выследил женщину и насильно отобрал сумочку.

Как указала потерпевшая, в косметичке не оказалось того, что искал воришка. Там был телефон за 10 тысяч рублей и 200 рублей. Лицо "гламурного" злоумышленника попало на камеры наружного наблюдения.

Молодого человека задержали. За кражу 10,2 тысяч рублей его привлекли к ответственности по первой части 161 статьи (грабеж). Парню грозит четыре года лишения свободы.

"Гламурный" воришка в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU