Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы
Мужчина хотел денег, а получит - срок
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В центре Москвы сотруднику Министерства обороны угрожала реальная опасность: на него напал 26-летний дагестанец в кофте "Барселона", вооруженный острым ножом. Об этом сообщают столичные правоохранительные органы.
На улице уроженец Дагестана, приставив нож к горлу сотрудника Минобороны, стал ему угрожать. Мужчине хотелось получить от своей жертвы деньги, но в итоге он ушел с пустыми руками. Вскоре его поймали полицейские, которым он сознался в содеянном.
По поводу инцидента возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU