2019-09-17T16:25:48+03:00
Происшествия

Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы

Мужчина хотел денег, а получит - срок
Антон ШАПОВАЛОВ
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В центре Москвы сотруднику Министерства обороны угрожала реальная опасность: на него напал 26-летний дагестанец в кофте "Барселона", вооруженный острым ножом. Об этом сообщают столичные правоохранительные органы.

На улице уроженец Дагестана, приставив нож к горлу сотрудника Минобороны, стал ему угрожать. Мужчине хотелось получить от своей жертвы деньги, но в итоге он ушел с пустыми руками. Вскоре его поймали полицейские, которым он сознался в содеянном.

По поводу инцидента возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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