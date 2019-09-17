После автомобильной и пешей погони в Австрии задержали чеченца с наркотиками

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-17T17:14:21+03:00

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В Вене произошла удивительная погоня: трое мужчин пытались скрыться на машине, а потом убегали от полицейских на своих двоих. Об этом сообщает ряд австрийских СМИ.

Как говорят правоохранительные органы, мужчины убегали от полицейских на высокой скорости. В итоге водитель влетел в припаркованный автомобиль, но и на этом они не успокоились. Началась погоня обычная, в ходе которой двум злоумышленникам удалось скрыться. Полицейские задержали только 19-летнего уроженца Чечни.

При обыске в машине молодых людей нашли оружие и метамфетамин с экстази. Оказалось также, что номера на раскуроченном автомобиле были ворованные номера. Личность одного из убежавших раскрыта, в отношении третьего ведется следствие. Их друга из Чечни уже посадили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU