Бесланские матери, потерявшие в теракте детей, получат надбавку к пенсии

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-17T17:22:59+03:00

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Несколько десятков родителей, потерявших в бесланском теракте детей, получат надбавку к пенсии. Об этом сообщил министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.

— Сейчас готовят новый проект. Он позволит прибавить к пенсии матерей, потерявших в теракте детей, три тысячи рублей за каждого погибшего ребенка, — сказал он.

По словам Хубаева, это исключительно республиканская мера поддержки. И касается она лишь тех, кто уже достиг пенсионного возраста. Таких людей на сегодняшний день 79 человек.

Известно, что это постановление подготовили после обращения активистов организации «Голос Беслана». Местным властям понадобилось около двух лет, чтобы принять окончательное решение по этому делу.

Проект начнут реализовывать с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU