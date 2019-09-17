На Ставрополье введут четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-17T17:48:21+03:00

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Ставрополье поучаствует в эксперименте с 4-дневной рабочей неделей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Владимира Владимирова. Вероятнее всего, первыми сократят рабочие дни подведомственные учреждения, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности в крае.

До этого стало известно, что эксперимент Минтруд обсудит на всех 266 предприятиях, которые вошли в нацпроект по повышению выработки. В этом списке и субъекты малого и среднего бизнеса Ставропольского края. Вполне возможно, что тестовый режим по «четырехдневке» не за горами.

Об уменьшении рабочей недели в июле заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом производительность, по его мнению, должна вырасти, а зарплата — остаться прежней.

Официальный комментарий Минтруд даст до конца сентября. Работодатели остались не в восторге от идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU