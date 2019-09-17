На Ставрополье введут четырехдневную рабочую неделю
Ставрополье поучаствует в эксперименте с 4-дневной рабочей неделей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Владимира Владимирова. Вероятнее всего, первыми сократят рабочие дни подведомственные учреждения, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности в крае.
До этого стало известно, что эксперимент Минтруд обсудит на всех 266 предприятиях, которые вошли в нацпроект по повышению выработки. В этом списке и субъекты малого и среднего бизнеса Ставропольского края. Вполне возможно, что тестовый режим по «четырехдневке» не за горами.
Об уменьшении рабочей недели в июле заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом производительность, по его мнению, должна вырасти, а зарплата — остаться прежней.
Официальный комментарий Минтруд даст до конца сентября. Работодатели остались не в восторге от идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU