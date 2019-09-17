Как глухой инвалид из Ставрополя едва не попал в рабство в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-17T17:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале сентября Рашид Г. из Ставрополя уехал в Дагестан на похороны друга. Мужчина глухой и не говорит, и в абсолютно чужой Махачкале ему не повезло потерять сумку с документами, лекарствами и деньгами.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" волонтеры движения против рабства, это большая удача, что Рашид не попал в рабство и все-таки сумел вернуться домой.

- Всё обошлось, и некоторое время побродив по городу, Рашид пришёл в центральную мечеть Махачкалы. А там в благотворительном фонде "Инсан", работающем при мечети, уже давно лежит телефон нашего движения, поскольку многие люди, сбегающие из рабства, от безысходности идут именно туда. Наш координатор забрал Рашида, поселил его в гостинице и через некоторое время на автобусе отправил домой в Ставрополь, - рассказали в "Альтернативе".

ИСТОЧНИК KP.RU