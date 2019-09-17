2019-09-17T17:41:02+03:00
Общество

Как глухой инвалид из Ставрополя едва не попал в рабство в Дагестане

Рашид нашел спасение в мечети
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: "Альтернатива"Фото: "Альтернатива"
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В начале сентября Рашид Г. из Ставрополя уехал в Дагестан на похороны друга. Мужчина глухой и не говорит, и в абсолютно чужой Махачкале ему не повезло потерять сумку с документами, лекарствами и деньгами.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" волонтеры движения против рабства, это большая удача, что Рашид не попал в рабство и все-таки сумел вернуться домой.

- Всё обошлось, и некоторое время побродив по городу, Рашид пришёл в центральную мечеть Махачкалы. А там в благотворительном фонде "Инсан", работающем при мечети, уже давно лежит телефон нашего движения, поскольку многие люди, сбегающие из рабства, от безысходности идут именно туда. Наш координатор забрал Рашида, поселил его в гостинице и через некоторое время на автобусе отправил домой в Ставрополь, - рассказали в "Альтернативе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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