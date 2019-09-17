Сотрудники МВД проверяют нелегальную свалку на Ставрополье

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-17T18:45:51+03:00

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Сотрудники МВД заинтересовались нелегальной свалкой в Благодарном. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Напомним, о незаконной мусорке стало известно после проверки Росприроднадзора. Тогда ведомство выяснило, что на полигоне хранятся отходы, которые нужно утилизировать на специальной оборудовании. Такой на свалке не было.

Мусорка в Благодарном, где неправильно утилизируют отходы.

- Мусор туда свозят от ветеринарной лечебницы и больницы. Туда сбрасывают и биомусор. И все это поджигается рано утром или вечером. Весь дым тянется в Благодарный, - сказал "КП-Северный Кавказ" местный житель, который попросил остаться инкогнито.

Так перевозчик мусора в Благодарном работает с 2016 года. Росприроднадзор оценил причиненный природе ущерб в 2,9 миллиона рублей. Арбитражный суд удовлетворил прошение взыскать с фирмы эту сумму. Предприятие попыталось оспорить решение, но неудачно.

ИСТОЧНИК KP.RU