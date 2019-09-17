Видео: Водитель чудом увернулся от падающего автобуса в Ставрополе
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено удивительное спасение на дороге. Легковушка чуть не попала под многотонный пресс автобуса, водитель которого потерял управление. Машине удалось резко свернуть и не зацепить едущий на двух колесах общественный транспорт.
Все произошло по вине третьего участника движения. Он подрезал автобус, и его водитель начал резко тормозить. В итоге общественный транспорт ушел влево, где ехал водитель с феноменальной реакцией. В аварии никто не пострадал.
Многие пользователи похвалили действия водители автобуса и увернувшейся машины, но в грубой форме осудили виновника инцидента.
- Мужик в легковушке - топ. Водитель автобуса тоже. А тот, что нагло уехал, мелкий хулиган.
Водитель увернулся от падающего на него автобуса в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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