Спикером парламента Карачаево-Черкесии избран Александр Иванов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-18T10:48:37+03:00

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Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии VI созыва на первой сессии единогласно избрали председателем парламента КЧР Александра Иванова, который ранее возглавлял региональное заксобрание двух созывов.

На пост спикера парламента кандидатура Александра Иванова была выдвинута в ходе XXV конференции Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россиия» и поддержана главой республики Рашидом Темрезовым, а также всеми фракциями политических партий, вошедших в состав Народного Собрания КЧР. На первой сессии парламента в ходе тайного голосования за А. Иванова проголосовали все 49 депутатов, присутствовавшие на заседании.

Глава КЧР Рашид Темрезов поблагодарил депутатов предыдущего V созыва за проделанную эффективную работу и поздравил вновь избранных парламентариев. Руководитель региона отметил, что парламент КЧР VI созыва представлен шестью партийными фракциями. В него вошли специалисты в различных сферах деятельности, что свидетельствует о широте политических предпочтений граждан республики, высокой избирательной активности.

- Буквально с первого заседания, с сегодняшнего дня вы должны активно включиться в реализацию приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а также его поручений, озвученных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Результаты и показатели эффективности реализации нацпроектов требуют четкого исполнения, синхронности работы всех механизмов системы, в том числе нормативно-правового обеспечения на законодательном уровне. Это наша основная и стратегическая задача на ближайшие 5 лет, а по сути - на весь срок полномочий нового парламента. Поэтому крайне высока ответственность за их успешное решение, - сказал глава Карачаево-Черкесии, обращаясь к депутатам.

Он выразил надежду, что новый состав Народного Собрания во взаимодействии с органами исполнительной и муниципальной власти обеспечит оперативное решение всех возникающих вопросов на столь же профессиональном уровне, как и ранее.

Напомним, в Народном Собрании (парламенте) Карачаево-Черкесии образованы шесть партийных фракций: «Единая Россия» (34 депутата), КПРФ (6 депутатов), «Патриоты России» (3депутата), «Справедливая Россия» (3 депутата), ЛДПР (2 депутата), «Гражданская платформа» (2 депутата).

ИСТОЧНИК KP.RU