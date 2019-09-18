В Кисловодске водитель въехал в бетонный забор
Его увезли в реанимацию
Фото: УИГБДД по СК
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Водитель поздно ночью вписался в забор частного дома в Кисловодске. 17 сентября в садовом товариществе Садовая Балка водитель за рулем «ВАЗ-21074» сильно разогнался, не справился с управлением и вписался в бетонный забор.
25-летнего парня отвезли в реанимацию в состоянии травматического шока, его травмы крайне серьезны. За последние несколько лет он больше 20 раз нарушал ПДД. Выяснилось, что машина имеет технические неисправности. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU