2019-09-18T11:05:53+03:00
Происшествия

В Кисловодске водитель въехал в бетонный забор

Его увезли в реанимацию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Водитель поздно ночью вписался в забор частного дома в Кисловодске. 17 сентября в садовом товариществе Садовая Балка водитель за рулем «ВАЗ-21074» сильно разогнался, не справился с управлением и вписался в бетонный забор.

25-летнего парня отвезли в реанимацию в состоянии травматического шока, его травмы крайне серьезны. За последние несколько лет он больше 20 раз нарушал ПДД. Выяснилось, что машина имеет технические неисправности. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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