На Ставрополье с четверга зарядят дожди

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-18T13:35:21+03:00

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Дождь вместе с сильным ветром настигнет ставропольцев в четверг. В среду солнце прогреет до +30, хотя будет по-прежнему ветрено. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Но уже с ночи синоптики обещают осадки, а температура опустится до 9 градусов. Днем столбик термометра не перейдет порог в 23 градуса, дожди будут лить целый день. В пятницу изменений в лучшую сторону не ожидается. Аналогичная ситуация сложится и на День города и края, об этом «КП» - Северный Кавказ сообщили в краевом Гидрометцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU