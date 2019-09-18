На Ставрополье с четверга зарядят дожди
Дождь вместе с сильным ветром настигнет ставропольцев в четверг. В среду солнце прогреет до +30, хотя будет по-прежнему ветрено. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Но уже с ночи синоптики обещают осадки, а температура опустится до 9 градусов. Днем столбик термометра не перейдет порог в 23 градуса, дожди будут лить целый день. В пятницу изменений в лучшую сторону не ожидается. Аналогичная ситуация сложится и на День города и края, об этом «КП» - Северный Кавказ сообщили в краевом Гидрометцентре.
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ИСТОЧНИК KP.RU