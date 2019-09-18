2019-09-18T13:35:21+03:00
Общество

На Ставрополье с четверга зарядят дожди

Синоптики пообещали плохую погоду на всю неделю
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Дожди зарядят с четвергаДожди зарядят с четвергаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дождь вместе с сильным ветром настигнет ставропольцев в четверг. В среду солнце прогреет до +30, хотя будет по-прежнему ветрено. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Но уже с ночи синоптики обещают осадки, а температура опустится до 9 градусов. Днем столбик термометра не перейдет порог в 23 градуса, дожди будут лить целый день. В пятницу изменений в лучшую сторону не ожидается. Аналогичная ситуация сложится и на День города и края, об этом «КП» - Северный Кавказ сообщили в краевом Гидрометцентре.

Доставать ли свитер и шерстяные носки: выясняем, когда на Ставрополье придет настоящая осень

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ессентукский сквер на Золотушке ждет новые рекреационные зоны
"Получил травму на высоковольтных проводах": в КБР помогают раненому соколу
"Поеду в Грозный к девушке": стали известны последние слова пропавшего без вести дагестанца
Министр из Дагестана, обвиняемый в мошенничестве, сам ушел с должности
В Ставрополе вписался в столб водитель «Рено Логан»
В Кисловодске водитель въехал в бетонный забор
Трактор и «Мерседес» столкнулись на Ставрополье
Адвоката экс-премьера Дагестана задержали в московском суде
Спикером парламента Карачаево-Черкесии избран Александр Иванов
Ставрополец угрозами вынудил ребенка присылать ему «обнаженку»
В Нефтекумске тракторист переехал женщину
Два боевика убиты в КБР
Видео: Водитель чудом увернулся от падающего автобуса в Ставрополе
Сотрудники МВД проверяют нелегальную свалку на Ставрополье
Как глухой инвалид из Ставрополя едва не попал в рабство в Дагестане
На Ставрополье введут четырехдневную рабочую неделю
Бесланские матери, потерявшие в теракте детей, получат надбавку к пенсии
После автомобильной и пешей погони в Австрии задержали чеченца с наркотиками
Выставка с претендентами на звание «Сувенир Ставрополья» откроется 21 сентября
Погода на День города 2019: Ставрополь зальют дожди
Дагестанец с ножом напал на сотрудника Минобороны в центре Москвы
Прекращены поиски "гламурного" дагестанца, укравшего женскую косметичку
В Ставропольский край прибыл первый зампред Совфеда
Часть Ставрополя останется без воды 18 сентября
С пирогами без купальников: в Северной Осетии выберут самую красивую девушку
Дело о маршрутках в Ставрополе со сниженными ценами рассмотрят в суде
Аптекари на Ставрополье несколько месяцев не получали зарплату
Еще 13 майских подтопленцев на Ставрополье ждут сертификатов на жилье