2019-09-18T12:23:31+03:00
Происшествия

"Поеду в Грозный к девушке": стали известны последние слова пропавшего без вести дагестанца

Магомед перестал выходить на связь 14 сентября
Евгения СОКОРЕВА
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Фото пропавшегоФото пропавшегоФото: СОЦСЕТИ
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Последний раз родные видели 29-летнего Магомеда Андалаева 14 сентября вечером. Как рассказал "КП-Северный Кавказ" брат Марат, около восьми вечера сестра проводила его в Хасавюрт, куда из родного селения Учкент он обещал отлучиться на несколько часов и вернуться под ночь. Но с того момента о нем ничего не известно.

- В 11 часов 2 раза сестра звонила - скидывал. В час ночи выключен уже был, - говорит брат. - Уезжал ранее также, но приезжал вовремя и на связи всегда был. С ним в субботу говорили друзья, с чьих слов, последнее, что он сказал: "Поеду в Грозный к девушке". Машина при этом осталась в Дагестане, а его нет.

Один из приятелей Айгун отмечает, что Магомед вырос в состоятельной семье, был женат и имеет ребенка. Про возможную девушку в Чечне никто из близких ничего не знает.

- Кто владеет какой либо информацией, пожалуйста, позвоните: 89285145943 или 89286841148, - обращаются родные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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