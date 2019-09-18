Ессентукский сквер на Золотушке ждет новые рекреационные зоны

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-18T13:39:14+03:00

Благоустройство зеленой зоны в самом центре спального района вышло на финишную прямую

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Программа формирования современной городской среды обещает подарить району Золотушки в Ессентуках большой комфортный сквер. Затянувшиеся ремонтные работы по укладке плитки, установке лавочек и урн закончены.

На аллеях улиц Пятигорской и Октябрьской появились самые современные светильники - почти трехметровые «Короны» и полуметровые столбики, которые обладают высокой цветопередачей и сроком службы в четверть века.

Сейчас на аллеях сквера идут работы по озеленению. Прогулочные тропинки обрамляются цветущими кустами, завезли уже 576 штук. В работе - туевые «дорожки», ландшафтные оазисы из можжевельника, японской айвы, спиреи и хосты, почти 4 тысячи квадратных метров газонов.

Только центральная часть сквера около месяца ждет спецоборудования из Москвы для развлекательных зон. Рядом с воркаут-зоной по проекту будут монтироваться детская и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU