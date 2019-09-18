2019-09-18T14:49:10+03:00
Общество

В Ставрополе 41 дольщику заплатили компенсации из горбюджета

До 10 октября выплаты получат все желающие, из числа обманутых ООО «АртСтройТехно»
Полина ШАПОШНИКОВА
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41 обманутому дольщику в Ставрополе выплатили компенсации из бюджета. На эти цели было направлено 200 млн рублей.

Клиенты застройщика ООО «АртСтройТехно» слишком долго ждали своих квадратных метров на улице Тюльпановой, 10 и на улице Города-побратима Безье, 15а. Дома так и не были достроены за много лет.

До 10 октября все дольщики получат компенсации, пишет Newstrcaker.

ИСТОЧНИК KP.RU

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