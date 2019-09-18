«Ранимый и одинокий, как волчонок»: пёс-инвалид Патрик продолжает верить в людей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-18T17:10:41+03:00

Этот красавец отлично подойдет на роль звоночка для двора и хорошего друга для семьи

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Волонтеры приюта «Лучший друг» в поисках теплого дома для симпатичного щенка-инвалида Патрика. Патрик – приветливый парень серого, волчьего окраса с любопытными глазами и красивыми стоячими ушами.

Одинокий симпатяга Патрик, ища еду, поранился на морозной улице, теперь у него больная лапка. Но и этот недуг не мешает ему жить веселой жизнью и верить в добрых людей. Щенок-красавец прекрасно скачет на всех четырех лапах так, что за ним не угонишься.

Патрик ранимый, ему нужно время, чтобы он привык к незнакомому человеку и позволил себя потрогать.

— Этот симпатяга отлично подойдет на роль звоночка для двора и хорошего друга для семьи, - рассказывает администратор приюта «Лучший друг» Валентина Кот.

https://vk.com/priyt_ld26

ИСТОЧНИК KP.RU