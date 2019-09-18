2019-09-18T15:55:22+03:00
Общество

Антихамскую систему контроля за врачами разработают на Ставрополье

А также введут стандарты, позволяющие сократить время ожидания в очереди
Полина ШАПОШНИКОВА
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Против хамства врачей найдут приемПротив хамства врачей найдут приемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Систему контроля за грубыми медиками разработают на Ставрополье по поручению губернатора.

- Нужна система, которая даст нам возможность фиксировать каждый такой случай, молниеносно реагировать на него, чтобы полностью исключить повторение подобного, – направил Владимир Владимиров.

Еще одним новшеством станет введение стандартов “бережливой поликлиники” до конца 2019 года. Они позволят значительно сократить время ожидания в очередях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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