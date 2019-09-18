Появилось видео задержания террориста с бомбой в Дагестане
В связи с Сирией парень сознался на допросе
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НАК опубликовал ролик задержания 19-летнего молодого человека с бомбой, который планировал теракт в отношении правоохранительных органов и властей Дагестана. Парень был приверженцем ИГ*.
Как стало известно на допросе, ему раздавали указания из Сирии. Одним из них была команда спрятать бомбу в лесу в Тарумовском районе республики. Парня взяли после того, как он забрал оружие.
*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация
Задержание террориста с бомбой в Дагестане. Съемка с беспилотника.
ИСТОЧНИК KP.RU