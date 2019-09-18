Появилось видео задержания террориста с бомбой в Дагестане

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-18T16:32:40+03:00

В связи с Сирией парень сознался на допросе

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НАК опубликовал ролик задержания 19-летнего молодого человека с бомбой, который планировал теракт в отношении правоохранительных органов и властей Дагестана. Парень был приверженцем ИГ*.

Как стало известно на допросе, ему раздавали указания из Сирии. Одним из них была команда спрятать бомбу в лесу в Тарумовском районе республики. Парня взяли после того, как он забрал оружие.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

Задержание террориста с бомбой в Дагестане. Съемка с беспилотника.

ИСТОЧНИК KP.RU