2019-09-18T18:00:02+03:00
Происшествия

Появилось видео допроса боевика, задержанного в Дагестане со взрывчаткой

В ролике парень признался, кто ему дал бомбу
Варвара АНТОНОВА
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Опубликовали видео с допроса боевика, которого задержали в Дагестане с бомбой. В беседе с сотрудниками ФСБ парень признался, что место, где была взрывчатка, ему подсказал абонент из Сирии.

Напомним, в среду задержали 19-летнего парня, который, будучи сторонником ИГ*, планировал теракт в республике. Свои действия он хотел направить против сотрудников правоохранительных органов и местных властей.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация

Допрос террориста. Оперативная съемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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