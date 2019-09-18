Появилось видео допроса боевика, задержанного в Дагестане со взрывчаткой
Опубликовали видео с допроса боевика, которого задержали в Дагестане с бомбой. В беседе с сотрудниками ФСБ парень признался, что место, где была взрывчатка, ему подсказал абонент из Сирии.
Напомним, в среду задержали 19-летнего парня, который, будучи сторонником ИГ*, планировал теракт в республике. Свои действия он хотел направить против сотрудников правоохранительных органов и местных властей.
*ИГ - запрещенная в России террористическая организация
Допрос террориста. Оперативная съемка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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