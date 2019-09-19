2019-09-19T09:33:26+03:00
Происшествия

В аварии с двумя грузовиками в Георгиевском округе погиб водитель

ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Человек погиб в столкновении двух грузовых автомобилей в Георгиевском округе. 18 сентября водитель «ГАЗ-232554» слишком близко подъехал к автомобилю «ЗИЛ 45021», который ехал впереди. В результате столкновения серьезные травмы получил 67-летний водитель «ГАЗа», который скончался до приезда медиков. Два пассажира «ГАЗа» госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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