В аварии с двумя грузовиками в Георгиевском округе погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-19T09:33:26+03:00

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Человек погиб в столкновении двух грузовых автомобилей в Георгиевском округе. 18 сентября водитель «ГАЗ-232554» слишком близко подъехал к автомобилю «ЗИЛ 45021», который ехал впереди. В результате столкновения серьезные травмы получил 67-летний водитель «ГАЗа», который скончался до приезда медиков. Два пассажира «ГАЗа» госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU