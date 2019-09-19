Маленького пешехода сбила водитель за рулем «Калины» в Михайловске
Девочка 3,5 лет шла на детскую площадку одна
Фото: УИГБДД по СК
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Маленький ребенок попал под колеса автомобиля вечером 18 сентября в Михайловске. Водитель «Лады Калины» не справилась с управлением и наехала на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в границах перекрестка.
3,5-летняя девочка госпитализирована с травмой головы. Она шла на детскую площадку без сопровождения взрослых. Машиной управляла 29-летняя девушка. Она была трезва и не является злостной нарушительницей ПДД. К проверке подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU