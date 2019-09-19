2019-09-19T09:38:57+03:00
Происшествия

Маленького пешехода сбила водитель за рулем «Калины» в Михайловске

Девочка 3,5 лет шла на детскую площадку одна
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

Маленький ребенок попал под колеса автомобиля вечером 18 сентября в Михайловске. Водитель «Лады Калины» не справилась с управлением и наехала на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в границах перекрестка.

3,5-летняя девочка госпитализирована с травмой головы. Она шла на детскую площадку без сопровождения взрослых. Машиной управляла 29-летняя девушка. Она была трезва и не является злостной нарушительницей ПДД. К проверке подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24