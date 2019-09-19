2019-09-19T09:49:02+03:00
Происшествия

Водитель сбил пешехода-нарушителя в Пятигорске

53-летняя водитель и сама не раз была оштрафована за нарушения ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Нарушивший правила пешеход был сбит в Пятигорске. Водитель «Фольксвагена» двигался по проспекту Калинина, где на пересечении с ул. Бунимовича дорогу в неположенном месте переходила женщина. При этом, пешеходный переход находился в зоне видимости.

66-летняя женщина госпитализирована с травмой головы и плеча. Автомобилем управляла 53-летняя местная жительница, которая за последние пару лет не раз привлекалась за нарушения ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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