2019-09-19T10:29:17+03:00
Общество

«Грозный, сочный, пузатый»: Лицо Кадырова вырезали на большом арбузе

Чтобы вырезать на пузатой ягоде портрет главы республики, понадобилось 4 часа
Ася АСРЯН
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Лицо чеченского лидера вырезали на арбузеЛицо чеченского лидера вырезали на арбузеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Арбузные лимонады и коктейли, дынное варенье, арбуз в кляре и даже японские роллы с арбузной начинкой. Все это и многое другое смогли продегустировать гости первого гастрономического фестиваля в Грозном «Арбузная поляна».

Одним из элементов вкусного праздника стала выставка пузатых арбузов с вырезанными на них изображениями.

С особым почетом на столе красовались зеленые бахчевые с портретом Рамзана Кадырова. На изображение лица главы республики мастер потратил около четырех часов.

Лучшие повара состязались в приготовлении самых эксклюзивных блюд из арбуза и дыни, а творческая молодежь проявляла фантазию в конкурсе рисунков в жанре натюрморт «Грозный арбуз».

Лицо Кадырова вырезали на арбузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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