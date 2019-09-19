«Грозный, сочный, пузатый»: Лицо Кадырова вырезали на большом арбузе
Арбузные лимонады и коктейли, дынное варенье, арбуз в кляре и даже японские роллы с арбузной начинкой. Все это и многое другое смогли продегустировать гости первого гастрономического фестиваля в Грозном «Арбузная поляна».
Одним из элементов вкусного праздника стала выставка пузатых арбузов с вырезанными на них изображениями.
С особым почетом на столе красовались зеленые бахчевые с портретом Рамзана Кадырова. На изображение лица главы республики мастер потратил около четырех часов.
Лучшие повара состязались в приготовлении самых эксклюзивных блюд из арбуза и дыни, а творческая молодежь проявляла фантазию в конкурсе рисунков в жанре натюрморт «Грозный арбуз».
Лицо Кадырова вырезали на арбузе.
ИСТОЧНИК KP.RU