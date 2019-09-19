2019-09-19T10:44:39+03:00
Происшествия

Ставрополец сжег соседку в ее доме

Тело 72-летней женщины нашли после пожара
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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Следователи выяснили, как была убита 72-летняя женщина в селе Высоцком Петровского округа. 8 марта 2019 года в одном из домов было обнаружено тело хозяйки с признаками избиения и удушения. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Он поссорился с женщиной возле ее дома. Мужчина ударил пенсионерку по голове, затем зашел с ней в дом и задушил. После этого он поджег вещи женщины. В пожаре и нашли тело.

Подозреваемый заключен под стражу, идет расследование дела, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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