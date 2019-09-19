На Ставрополье 600 литров алкоголя нашли у женщины дома
Немаркированную продукцию она собиралась продавать местным жителям
Фото: ГУ МВД РФ по СК
Изменить размер текста:
Женщина из Благодарненского округа закупила партию алкоголя в соседнем регионе и поместила ее в подсобных помещениях у себя дома. Продукция, которую собиралась продавать бизнес-вумен, была немаркированной. В ходе контрольной закупки преступление и было раскрыто. При обыске изъято 600 литров горячительных напитков разных видов. Стоимость превысила 300 тысяч рублей.
Против 41-летней женщины заведено головное дело. Продолжается следствие, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU