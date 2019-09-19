2019-09-19T10:55:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье 600 литров алкоголя нашли у женщины дома

Немаркированную продукцию она собиралась продавать местным жителям
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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Женщина из Благодарненского округа закупила партию алкоголя в соседнем регионе и поместила ее в подсобных помещениях у себя дома. Продукция, которую собиралась продавать бизнес-вумен, была немаркированной. В ходе контрольной закупки преступление и было раскрыто. При обыске изъято 600 литров горячительных напитков разных видов. Стоимость превысила 300 тысяч рублей.

Против 41-летней женщины заведено головное дело. Продолжается следствие, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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