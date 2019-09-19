Толкнула Chanel № 5 по дешевке: в Пятигорске женщина крала духи

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-19T12:54:16+03:00

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Директор магазина в Пятигорске сообщила в полицию о пропаже товара с витрин. Записи с камер видеонаблюдения показали, что женщина брала со стеллажа духи, прятала их в пакет и уходила. Она украла 9 флакончиков на сумму больше 45 тысяч рублей.

29-летняя жительница Ессентуков рассказала в отделении, что продала духи по заниженной стоимости, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU