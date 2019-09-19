2019-09-19T13:27:16+03:00
Происшествия

Сын арестованного экс-премьера Дагестана задержан и доставлен в Москву

Его взяли в рамках уголовного разбирательства над адвокатом его отца
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сына бывшего вице-премьера Дагестана Вадима Юсуфова задержали в рамках уголовного дела над адвокатом его отца Дагиром Хасавовым, которого подозревают в препятствовании правосудию и подкупе свидетелей. Молодого человека доставили в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах республики.

- После допроса Юсуфова-младшего увезли в Москву. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела о принуждении к даче показаний. Вместе с ним следственные органы увезли и родственника экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, - сообщает агентству источник.

Следствие предполагает, что Вадим Юсуфов давил на свидетелей своего отца так же, как и адвокат Хасавов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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