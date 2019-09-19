В Ессентуках приняли в эксплуатацию 11 новых лифтов
Лифтовое хозяйство Ессентуков пополнилось новыми кабинами. За счет Фонда капитального ремонта в городе заменили 11 лифтов, еще 2 находятся в стадии монтажа. В программу вошли лифты старше 25 лет. Специалисты ессентукского ЖКХ оценили новые кабины на «отлично»: современные, бесшумные, с датчиками движения.
Все подъемники прибыли из Подмосковья, их изготовили на Щербинском лифтостроительном заводе. Он существует с советских времен и сегодня перешел на новые технологии с использованием импортных механизмов. Например, грузодовесы с датчиками, лебедки. В кабинах новый дизайн, современные светодиодные светильники, кнопки, двери на фотоэлементах.
Одно из достоинств новых кабин, по мнению специалистов ЖКХ, - антивандальное покрытие. Испытать новшество жители 11 ессентукских многоэтажек смогут уже сегодня. После приемки комиссией двери новых лифтов торжественно распахнутся для жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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