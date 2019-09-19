2019-09-19T15:18:40+03:00
Общество

Кадыров ответил на приезд в Грозный докладчика ПАСЕ по правам гомосексуалистов в Чечне

Франк Швабе уже в России
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кадыров ответил на приезд в Грозный докладчика ПАСЕ по правам гомосексуалистов в ЧечнеКадыров ответил на приезд в Грозный докладчика ПАСЕ по правам гомосексуалистов в ЧечнеФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на возможность приезда представителя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франка Швабе, который подготавливает доклад о защите прав гомосексуалистов в Чечне. Своим мнением он поделился в соцсетях.

- Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию, - заявил Кадыров.

Также руководитель республики сомневается, целесообразно ли проводить новую проверку после того, как старые показывали безосновательность обвинений. Не известно, встретится ли Кадыров с представителем ПАСЕ.

Напомним, Франк Швабе намерен приехать в Чечню в пятницу. Мужчина прилетел в Россию и уже встретился с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, сообщает вице-спикер законодательного собрания Петр Толстой.

- Мы представителям ПАСЕ все организовали. Они сегодня будут в Думе, - сказал Толстой, отметив, что они работают без СМИ. - Они нас попросили, и мы им идем навстречу.

Также Толстой ответил, что никаких преследований гомосексуалистов в России нет. Он не сомневается, что Швабе увидит это и составит объективный доклад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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