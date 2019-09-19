Онлайн-карту с данными о недропользователях планируют создать на Ставрополье
Ставропольские эксперты ОНФ предложили несколько изменить форму контроля за деятельностью недропользователей, пишет «Ставропольская правда».
В процесс контроля за теми, кто занимается добычей природных ископаемых, вовлечено несколько совершенно не зависящих друг от друга ведомств краевого и федерального уровней. Отчетливо видна разрозненность предпринимаемых действий.
Участниками разговора было поддержано предложение о внедрении на уровне региона нового механизма мониторинга, основанного на цифровых технологиях. Суть новации в том, чтобы совмещать несколько баз информационных данных: не только о выданных лицензиях и отведенных под карьеры участках, но также публичную кадастровую карту и данные космического мониторинга. Это будет в некотором роде онлайн-карта, куда попадет вся имеющаяся в ведомствах информация о карьерах.
ИСТОЧНИК KP.RU