Онлайн-карту с данными о недропользователях планируют создать на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-19T16:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ставропольские эксперты ОНФ предложили несколько изменить форму контроля за деятельностью недропользователей, пишет «Ставропольская правда».

В процесс контроля за теми, кто занимается добычей природных ископаемых, вовлечено несколько совершенно не зависящих друг от друга ведомств краевого и федерального уровней. Отчетливо видна разрозненность предпринимаемых действий.

Участниками разговора было поддержано предложение о внедрении на уровне региона нового механизма мониторинга, основанного на цифровых технологиях. Суть новации в том, чтобы совмещать несколько баз информационных данных: не только о выданных лицензиях и отведенных под карьеры участках, но также публичную кадастровую карту и данные космического мониторинга. Это будет в некотором роде онлайн-карта, куда попадет вся имеющаяся в ведомствах информация о карьерах.

ИСТОЧНИК KP.RU