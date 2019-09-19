Опасный для детей человек работал в ставропольской школе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-19T16:53:34+03:00

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В Александровском районе школой руководил судимый, пишет Newstracker. Проверка установила, что заместитель директора по информатизации образовательного учреждения в 2005 году пошел под суд за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и причинении травм человеку. А закон гласит, что в школах и детсадах не имеют права работать осужденные за преступления, связанные с причинением вреда жизни и здоровью людей. Прокуратура потребовала уволить сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU