Опасный для детей человек работал в ставропольской школе
Он был судим за преступление, связанное с причинением вреда здоровью человека
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В Александровском районе школой руководил судимый, пишет Newstracker. Проверка установила, что заместитель директора по информатизации образовательного учреждения в 2005 году пошел под суд за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и причинении травм человеку. А закон гласит, что в школах и детсадах не имеют права работать осужденные за преступления, связанные с причинением вреда жизни и здоровью людей. Прокуратура потребовала уволить сотрудника.
ИСТОЧНИК KP.RU