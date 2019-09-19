Более 500 миллионов рублей взыскали с должников в Северной Осетии за газ

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-19T17:13:08+03:00

Такую сумму «Газпром межрегионгаз Владикавказ» смог вернуть через суды с начала этого года

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ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» в рамках претензионно-исковой работы в январе-августе текущего года взыскал с промышленных потребителей и абонентов - физических лиц задолженность на сумму более 500 млн руб.

Большая часть этой суммы приходится на теплоснабжающие организации. Для эффективной реализации мер, направленных на укрепление платежной дисциплины потребителей, ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» активно взаимодействует с правоохранительными органами и региональным управлением службы судебных приставов.

Значительный объем фактических потерь газа и низкий уровень платежной дисциплины, а также факты самовольного подключения к газовым сетям обусловили необходимость регулярных совместных рейдов сотрудников «Газпром межрегионгаз Владикавказ» с представителями районных отделов Управлением Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Северная Осетия - Алания.

За указанный период судебными приставами-исполнителями были наложены аресты на имущество потребителей газа на общую сумму порядка 280 млн руб. Всего с начала года судебные приставы взыскали в пользу поставщика газа 99 млн руб.

По состоянию на 01.09.2018 г. в отношении должников с задолженностью более 30 000 рублей в УФССП РФ по РСО-Алания было направлено 4327 заявлений о применении мер по ограничению выезда за пределы РФ. Из них по 2831 уже вынесены постановления на сумму свыше 123 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU